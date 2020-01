Calciomercato AS Roma: Politano torna nella capitale per firmare

Ultime AS Roma, Politano di nuovo nella capitale. Milano-Roma e Roma-Milano, una tratta che ha imparato a conoscere molto bene in questi giorni frenetici Matteo Politano che questa mattina è tornato nella capitale.

Nonostante lo scambio con Spinazzola tra Roma e Inter sia ormai tramontato, l’esterno offensivo potrebbe fermarsi nella capitale. Secondo quanto riportato da ‘Tele Radio Stereo’ l’ex Sassuolo in questo momento si troverebbe proprio a Roma, probabilmente con l’obiettivo di rimanerci anche per i prossimi anni, non solo a per qualche giorno o fino a fine stagione.

Ultime Roma: prosegue la trattativa

Dopo le parole di ieri tra gli uomini mercato proferite in diretta tv, l’affare potrebbe chiudersi in questi giorni. Roma e Inter hanno infatti proseguito la trattativa per l’esterno, come ha lasciato intendere velatamente il direttore sportivo giallorosso Gianluca Petrachi ieri a ‘Sky Sport’.