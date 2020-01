Atalanta-Spal, Semplici a Sky Sport: “Vinciamo con merito. Iago e Bonifazi? Ci farebbero comodo”

Atalanta-Spal, Semplici nel post-partita

Atalanta-Spal, Semplici | Ha parlato ai microfoni di Sky Sport, nel post-partita di Atalanta-Spal, il tecnico della formazione spallina, Leonardo Semplici. Ecco le sue parole.

Le parole di Semplici

“Oggi riparte il campionato, me lo auguro. Avevamo bisogno di una vittoria del genere, contro una grande squadra. Non meritavamo di perdere a Firenze, questi punti devono dare fiducia a noi e all’ambiente. I ragazzi ci hanno sempre creduto e fatto buone cose, purtroppo non abbiamo regalato le soddisfazioni che i nostri tifosi meritavano. Sicuramente alleno un gruppo di ragazzi importante, spesso abbiamo demeritato ma non abbiamo mai perso la fiducia, lavorando con fiducia. Devo solo ringraziare i miei giocatori, abbiamo le qualità per uscire da queste situazioni. Iago Falque e Bonifazi? Ci farebbero comodo, ottimi giocatori. Vediamo la società come si muoverà per rendere la rosa ancora più competitiva”.