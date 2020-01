Atalanta-Spal 1-2: l’ex Petagna e Valoti rimontano il tacco di Ilicic – LIVE

Atalanta-Spal, risultato, cronaca e tabellino

Atalanta-Spal Tabellino | Chiudono Atalanta e Spal la ventesima giornata di Serie A, con i bergamaschi a caccia dei tre punti per continuare il cammino verso la conferma in Europa. Spal però che vorrebbe ritornare a macinare punti, per uscire dalla complicata situazione di classifica. Semplici si trova subito di fronte all’armata bergamasca, perché la Dea ci impiega poco a portarsi in vantaggio. Una perla di Ilicic regala subito il gol dell’1-0 a Gian Piero Gasperini, perché lo sloveno la mette alle spalle di Berisha con un colpo di tacco incredibile. L’ex Petagna impensierisce il suo vecchio allenatore, colpendo il palo dopo una girata di testa, sul termine del primo tempo. La prima frazione di gioco si chiude con il risultato di 1-0.

Nella ripresa, la Spal riprende lì dove ha terminato il primo tempo. Questa volta l’ex Petagna riesce a metterla dentro, dopo un’ottima folata offensiva della formazione ferrarese. Da due passi, Andrea Petagna non può sbagliare. Pareggio della Spal nella ripresa.

GLI HIGHLIGHTS VIDEO DELLA GARA

Il tabellino della gara

GOL: 16′ Ilicic (A), 51′ Petagna (S), 59′ Valoti (S).

ATALANTA: Sportiello; Toloi, Palomino, Caldara; De Roon, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata. A disp.: Rossi, Gollini, Masiello, Muriel, Piccoli, Malinovskyi, Djimsiti, Da Riva, Heidenreich. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

SPAL: Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Dabo, Missiroli, Valoti, Reca; Di Francesco, Petagna. A disp.: Thiam, Letica, Valdifiori, Floccari, Murgia, Tomovic, Paloschi, Salamon, Cannistra, Jankovic, Tunjov. Allenatore: Leonardo Semplici.

ARBITRO: Federico La Penna di Roma.

AMMONITI: Valoti, Vicari, Di Francesco (S), De Roon (A).