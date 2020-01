Atalanta-Spal, le formazioni ufficiali: c’è Zapata

Duvan Zapata figura nella line up di Atalanta–Spal: diamo un’occhiata alle scelte di Gaspeirni e Semplici con le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali di Atalanta-Spal

Giocherà De Roon sulla fascia vista la squalifica di Hateboer e l’infortunio di Castagne. Gollini non c’è, normale avvicendamento, mentre Caldara fa il suo debutto anche in campionato. Zapata non segna dalla gara contro il Lecce, adesso punta a ritrovare la rete dopo aver visto di nuovo il campo. Gara importante per gli orobici, che vincendo aggancerebbero la Champions League, ma anche per gli spallini, alla ricerca di punti fondamentali per la salvezza: servirà un’impresa al Gewiss Stadium.

ATALANTA (3-4-1-2) – Sportiello; Toloi, Caldara, Palomino; Freuler, De Roon, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata.

SPAL (3-5-2) – Berisha; Cionek, Vicari, Igor; Strefezza, Dabo, Missiroli, Valoti, Reca; Di Francesco, Petagna.