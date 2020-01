Everton, i tifosi ringraziano il Napoli sui social: “Ma come si fa ad esonerare Ancelotti?”

Ultimissime calcio Napoli – Carlo Ancelotti è tornato in Premier League lo scorso dicembre, dopo l’esonero dalla SSC Napoli. L’allenatore si è ambientato (di nuovo) alla grande nel campionato inglese. Ottimi i primi risultati ottenuti con i Toffees. Cosa ha i tifosi dell’Everton hanno voluto sottolineare più volte nel corso di queste settimane. Sono ben 10 i punti ottenuti dall’Everton nelle 5 gare fatte sotto la gestione Ancelotti, che ha permesso al club di uscire dalla zona retrocessione e lottare per un posto in Europa (che ora dista soltanto 4 punti). Intanto, il manager lavora anche sul mercato e prova il colpo Emre Can dalla Juventus.

Ancelotti all’Everton, i tifosi ringraziano il Napoli per l’esonero

Non un buon momento quello del Napoli, anzi. Il club crolla clamorosamente in Serie A, mentre sorride l’Everton di Carlo Ancelotti che risale e si piazza fino al centroclassifica. Scoppia la festa in casa Toffees, col tecnico emiliano sempre più idolo della squadra e omaggiato con un coro dedicato dai propri tifosi perfino in aeroporto.

“Come si fa a cambiare Ancelotti con Gattuso?”. E’ questa la domanda che si fanno sui social i tifosi dell’Everton, gli stessi tifosi che poi ringraziano la società del Napoli per aver preso la decisione di esonerare Ancelotti lo scorso dicembre. “Con Ancelotti 10 punti in 5 partite, Gattuso 3 punti in 5 gare. Per fortuna a Napoli hanno fatto questa scelta, grazie”.