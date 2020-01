Ultime Roma, la rivincita di Spinazzola

Ultime Roma Spinazzola | “E’ stata una settimana bella intensa, volevo giocare una grande partita e vincere. È un bene, ora pensiamo alla Juve e poi al Derby”. Così Leonardo Spinazzola, terzino della Roma, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro il Genoa. “Ogni giocatore vuole il meglio per se, vincere ed essere sempre al 100% per aiutare la squadra. Oggi sono soddisfatto”, ha aggiunto.

Notizie Roma, le parole del terzino

Sul mancato scambio con Politano, Spinazzola ha ribadito: “Io sto bene, sono un giocatore della nazionale e ora sono alla Roma. Mi sembra una follia dire che sono rotto. Ho corso tanto, mi sono allenato anche a Milano. Ormai credo resterò a Roma e penso solo a questa settimana, in cui dovremo stare molto attenti incontrando grandissime squadre. Se dopo quello che è avvenuto qualcuno ti ha deluso? Ma no. Penso che il direttore Petrachi ha già parlato e io non voglio andare più avanti”, ha aggiunto Spinazzola. “Ormai penso alla Roma, penso a me stesso, non sono questi i grossi problemi. Abbiano tutto dalla vita e dobbiamo solo ringraziare”.