Ultime Inter, infortunio Brozovic: le condizioni del croato

Ultime Inter – Infortunio Brozovic | Non è stata una buona giornata per Antonio Conte, che è uscito senza il bottino pieno dal Via Del Mare. Il ritorno a Lecce non è stato positivo e oltre al pareggio di questo pomeriggio, potrebbe essere arrivata una nuova tegola in casa nerazzurra. Il tecnico dell’Inter perde Marcelo Brozovic, che quest’oggi è uscito in condizioni non ottimali dal match disputato contro il club pugliese.

Notizie Inter, Conte rischia di perdere Brozovic: il croato esce in stampelle dal Via del Mare

Il brutto scontro di quest’oggi con il calciatore del Lecce, Alessandro Deiola, ha compromesso le condizioni del centrocampista dell’Inter, Marcelo Brozovic. E’ stato sostituito per infortunio nel pomeriggio, e l’infortunio sembra più serio del previsto. Potrebbe perderlo per la prossima gara, per una distorsione alla caviglia. Stando a quanto rivelato dalla redazione di FCINTER1908, il calciatore croato avrebbe lasciato il campo in stampelle, perché non riusciva ad appoggiare il piede a terra per il dolore. La coperta continua ad accorciarsi per il reparto di centrocampo e adesso Antonio Conte, che ha parlato proprio di mercato nel post-partita (clicca qui per l’intervista), dovrà fare i conti con l’ennesimo infortunio in casa Inter.