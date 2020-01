Notizie Roma calcio – Aggiornamenti riguardo la questione Politano-Spinazzola. Il direttore sportivo della Roma, Gianluca Petrachi, ha parlato a Sky Sport anche della trattativa (sfumata) riguardo lo scambio che avrebbe portato Matteo Politano alla Roma. Intanto l’agente del calciatore insiste per chiudere, a prescindere di Spinazzola, all’Inter con il club giallorosso.

Calcio mercato Roma, l’affare Politano. Parla Petrachi

Le parole di Petrachi. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato24.com:

“Spinazzola sta benissimo ed è felicissimo di essere rimasto alla Roma, resterà qui. Conosco Marotta e lo stimo. Ma in questa vicenda c’è stato un corto circuito tra il direttore sportivo e lui. La Roma aveva chiuso l’operazione con mail e tutto. Ho sentito parlare di visite mediche, il calciatore è idoneo. L’operazione era chiusa. Mi dispiace per Politano, si è visto per quel poco che aveva tanto entusiasmo, aveva tanto voluto indossare la maglia della Roma. Bisogna sempre far prevalere il buon senso. Quando un’operazione è chiusa è chiusa, avevamo mail, parola e tutto. Se l’Inter vorrà prestare il calciatore alla Roma siamo pronti ad ascoltarli, è un calciatore che ci serviva. Si parla sempre di uomini, i calciatori vanno trattati nel modo giusto. Spinazzola non era sul mercato, sono stati loro a chiederci il calciatore. Crediamo molto su di lui, ma l’avevamo sacrificato per Politano perché siamo corti in avanti.

Marotta si è sentito con il nostro amministratore delegato dopo le visite mediche. L’operazione per noi era chiusa con i calciatori che avevano fatto le visite. Marotta e Ausilio hanno avuto un corto circuito nella trattativa”.