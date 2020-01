Tweet on Twitter

Prima gioia italiana e prima doppietta per Ante Rebic che ha risolto i problemi del Milan di Pioli nella gara odierna contro l’Udinese. L’attaccante croato, che non aveva iniziato nel migliore dei modi la sua seconda vita italiana, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella mixed zone di San Siro.

Milan, Rebic soddisfatto della doppietta

Ante Rebic, autore del momentaneo pareggio e poi del gol vittoria del Milan, ha mostrato la sua soddisfazione ai media presenti al Giuseppe Meazza:

“Sono felice e soddisfatto per la doppietta, ora spero che le cose possano cambiare. Contento dei gol ma ancor di più per la vittoria della squadra. La cosa più importante sono i tre punti conquistati oggi. Dobbiamo continuare a lavorare senza sosta e tenere questa striscia di risultati positivi, in vista della gara contro il Brescia“.

Ibrahimovic? “E’ molto importante per noi. Con la sua esperienza e la sua enorme qualità aiuta tutta la squadra e fa fare meglio a tutti, è un valore aggiunto“.

E’ il quarto risultato utile consecutivo per il Milan di Stefano Pioli che dopo il pari interno contro la Sampdoria e la brutta sconfitta al Gewiss Stadium contro l’Atalanta, ha battuto in sequenza Cagliari, SPAL e Udinese, portandosi a 28 punti in classifica, all’ottavo posto. Si avvicina sempre più anche la zona Europa che qualche settimana fa sembrava un miraggio.