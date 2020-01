Milan-Udinese: probabili formazioni di Fantacalcio.it

Milan-Udinese: le probabili formazioni di Fantacalcio.it. Preoccupazione in casa rossonera per la salute di Gigio Donnarumma, il portiere ha accusato una contrattura muscolare alla coscia dopo Cagliari ma dovrebbe farcela; in ogni caso il nuovo arrivo Begovic è stato già messo in allerta, difficile che il fratello Antonio Donnarumma possa scendere di nuovo in campo dopo la Coppa Italia.

Rientra Calabria per la destra in difesa ma Conti è in vantaggio nel ballottaggio. Mister Pioli si affiderà ancora a Leao in attacco al fianco di Ibrahimovic, dal 1′ potrebbero scendere in campo anche Castillejo e Kessiè. Lo spagnolo ha segnato contro la SPAL a San Siro in Coppa e sembra trovarsi a suo agio nel 4-4-2 che Pioli ha disegnato intorno ad Ibrahimovic. Ancora panchina per Suso e Piatek, intorno ai quali non si fermano i discorsi di mercato.

Mister Gotti potrebbe ridare fiducia ancora a Becao, in gol all’andata, da impiegare nel terzetto di difesa al fianco di Troost Ekong e Nuytinck. Sulle corsie esterne Larsen e Sema, in mezzo al campo conferma giocherà ancora Fofana reduce dal suo miglior momento di forma. Avanti Lasagna (in panchina in Coppa Italia in settimana) in pole su Nestorovski per formare il tandem con Okaka. Non ci sarà Samir.

Milan-Udinese: probabili formazioni

Milan (4-4-2): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bonaventura, Bennacer, Kessié, Castillejo; Ibrahimovic, Leao

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, Sema; Okaka, Lasagna