Milan, Pioli: “Oggi l’Udinese stava meglio di noi, l’arrivo di Ibra la svolta”

Milan-Udinese, Pioli: “Oggi l’Udinese stava meglio di noi, l’arrivo di Ibra la svolta”

Milan news – Stefano Pioli, allenatore del Milan, è intervenuto a DAZN al termine di Milan-Udinese finita 3-2 per i rossoneri. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di Calciomercato24.com:

“Siamo partiti un po’ contratti, l’Udinese a livello fisico oggi era meglio di noi. Sulle seconde palle hanno avuto spesso la meglio loro. Dopo la Coppa Italia speravo di recuperare giocatori ma non erano al meglio. Ci abbiamo messo il cuore e l’anima per vincere oggi, sono contento per i miei giocatori, hanno lavorato tanto e bene e non spesso raccogliamo quanto seminiamo.

Il primo gol ci ha tolto un po’ di fiducia. Il primo tempo abbiamo fatto fatica, ma creato comunque tanto. Abbiamo concesso qualcosa ma perché erano meglio fisicamente rispetto a noi. Non sempre abbiamo portato a casa bottino pieno, l’arrivo di Ibra ha dato alla squadra più spessore, personalità, convinzione e tutto”.