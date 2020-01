Milan e Udinese hanno dato vita ad una gara spettacolare a San Siro: in gol Larsen, Rebic, Theo Hernandez e Lasagna. Ecco i gol e gli highlights.

Milan-Udinese, la sintesi video

Il risultato si sblocca al 6′ minuto: lancio sulla destra per Lasagna, Donnarumma esce fuori dalla porta ma sbaglia i tempi e anticipa con difficoltà l’attaccante: la palla finisce sui piedi di Stryger Larsen che, a porta vuota, deposita in rete da fuori area. Il portiere tuttavia non si lascia per nulla condizionare dal grossolano errore e comincia ad infilare una sfilza d’interventi, tra primo e secondo tempo, decisivi per i suoi. All’inizio della seconda frazione il pareggio: prima la grande occasione sciupata da Castillejo, poi l’azione continua e porta al rasoterra verso il centro di Conti, con Rebic che taglia in anticipo sul difensore e batte Musso. Al 71′ il Milan ribalta la situazione con Hernandez che, su una respinta della difesa friulana, conclude da fuori area e trova l’angolino. San Siro s’infiamma ma riceve una brutta doccia fredda con Lasagna, che all’85’ si smarca in area e di testa trova la girata all’angolino che batte Donnarumma. Nei minuti di recupero arriva però il gol di Rebic a far esplodere di gioia il popolo rossonero.

IL TABELLINO DELLA GARA