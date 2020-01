L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha certamente rivitalizzato l’ambiente Milan che ora pare giovarne in ogni senso, in campo e fuori. Oltre le importanti dichiarazioni di Ante Rebic sull’arrivo dello svedese dopo la vittoria contro l’Udinese, anche Hakan Calhanoglu ha rilasciato delle dichiarazioni sul nuovo compagno.

Milan Calhanoglu racconta l’ottimo inserimento di Ibrahimovic

Ai microfoni della BILD, Calhanoglu non ha avuto il minimo dubbio sull’importanza di Zlatan Ibrahimovic nello spogliatoio del Milan:

“Avevamo bisogno di un leader come lui, è in piena forma, è allenato. Quando è entrato in campo a San Siro i tifosi sono impazziti. Da quando c’è lui il morale è in crescita. Il Milan con Zlatan è tornato a vivere, è diventato ancor più stimolante e affascinante. Appena è entrato nello spogliatoio è venuto subito verso di me e mi ha salutato. Mi ha detto cheha molti amici turchi, che stima il mio popolo per il calore umano che abbiamo. Sa dire qualche parola in turco, per esempio “Come va?”. Mi ha anche detto qualche parola in turco e qualche altra frase. Inoltre so che ascolta volentieri le canzoni turche”.

Ibrahimovic, importanza vitale per i rossoneri

L’arrivo di Zlatan Ibrahimovic ha portato certamente tanta personalità allo spogliatoio di Stefano Pioli che ha inanellato un filotto di 5 risultati utili consecutivi che hanno portato i rossoneri in zona Europa League dopo il periodo complicato di inizio stagione.