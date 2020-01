Mercato Inter, strategia Moses: visite mediche preventive per il nigeriano

Mercato Inter: la strategia nerazzurra per il colpo Moses

Mercato Inter Moses | L’Inter continua le operazioni di mercato, e lo fa ancora una volta per andare a rinforzare le fasce. L’arrivo di Young non ha ancora soddisfatto in pieno Conte, il quale vorrebbe avere a disposizione un altro giocatore di esperienza da utilizzare su entrambe le corsie. Lazaro è ormai prossimo alla partenza in direzione Newcastle, mentre le condizioni fisiche di Asamoah non sono ottime, e non rassicurano affatto i nerazzurri. Ecco che si studiano altri profili, e nelle ultime ore si è parlato parecchio di Moses, esterno ex Chelsea attualmente in prestito al Fenerbache.

Conte lo conosce bene, e sa che il nigeriano potrebbe essere un nome affidabile, specie vista la grande esperienza. Occhio però alle complicazioni, dovute soprattutto ad un possibile Spinazzola-bis: i nerazzurri vorrebbero prevenire ogni tipo di intoppo, e starebbero infatti pensando a delle possibili visite mediche preventive. Una strategia interessante ed intelligente, che andrebbe a risolvere diversi problemi. Questo quanto riportato da Il Corriere dello Sport.

Moses-Inter: formula e cifre

Moses potrebbe presto diventare un nuovo giocatore dell’Inter, ma quale sarà la formula dell’affare? I nerazzurri si accontenterebbero anche di un prestito fino al termine della stagione, ma attenzione alla volontà del Fenerbache. Il club turco potrebbe essere un ostacolo nell’operazione, ecco il motivo.