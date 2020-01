Lecce-Inter, Liverani a Sky: “Conte ha ragione, ha la rosa corta”

Fabio Liverani, tecnico del Lecce, è intervenuto in diretta a Sky dopo il pareggio contro l’Inter: grande soddisfazione nelle parole del tecnico nell’immediato postpartita.

Il commendo di Liverani dopo Lecce-Inter

Un pareggio tra Lecce ed Inter che in pochi si aspettavano. Eppure dopo aver bloccato la Juventus, i salentini hanno concesso soltanto un punto anche agli uomini di Conte. Questa l’analisi del tecnico romano: “Credo che la squadra abbia fatto un’ottima partita, abbiamo creato tanto, abbiamo concesso il giusto ad una squadra credo straordinaria e penso che questo risultato premi tanto questa squadra che ha avuto momenti difficili. Quando mancano 6-7 giocatori è difficile anche alzare la competizione durante la settimana e questo diventava un problema la domenica. Sono 3 anni che sono qui, quando ci sono stati i 20, 22 giocatori che si giocano il posto, la competitività negli allenamenti per noi è un valore troppo alto. Mercato? Discorso semplice, abbiamo sintonia, abbiamo scelto, poi ci sono i tempi, che non possono essere velocissimo per una neo-promossa, ci servono i doppi nei ruoli. Da giocatore non avevo bisogno di continui stimoli, ci sono invece ragazzi che hanno bisogno della competizione, io posso lavorare con molta più incisività così”.

Inter o Juve? Liverani non ha dubbi

Poi si è soffermato anche sulla lotta per vincere il campionato: “Lotta scudetto? Le rose sono differenti, anche se l’Inter è competitiva, ha colmato un gap di 10 anni in 6 mesi, la Juve, visto che ha iniziato da tempo, è avanti nella totalità della rosa“.