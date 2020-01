Lecce-Inter 1-1, gli highlights del match di Serie A

Partita molto divertente al Via del Mare: nonostante il dislivello tecnico, il Lecce non si è lasciato intimorire dall’Inter ed ha anche sfiorato la vittoria.

I gol e le emozioni di Lecce-Inter (VIDEO)

Nella prima frazione, sono state due per parte le occasioni nitide. Il più pericoloso all’inizio è stato Lukaku: al 3′ minuto l’attaccante belga ha sfiorato il palo con un sinistro a giro, perfettamente servito dal compagno Lautaro. La risposta dei padroni di casa arriva al 7′ con Mancosu, che a pochi passi dalla linea di porta spara alto sulla porta difesa da Handanovic. Al 29′ l’Inter colpisce un palo con Brozovic, bravissimo ad inserirsi ma sfortunato nella conclusione. Prima del duplice fischio, lamentele del Lecce per un rigore non concesso dopo un mani in area di Sensi. Il risultato si sblocca al 70′, grazie al subentrato Bastoni: il difensore segna il suo secondo gol in Serie A anticipando Deiola su un cross di Biraghi. I padroni di casa però si riportano sul pareggio con il 6° gol di Mancosu in Serie A, bravo ad anticipare lo stesso Bastorni e battere Handanovic col piatto.