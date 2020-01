Lecce-Inter, Conte: “Acquisti? Decide la società se farli a buon mercato”

Pareggio amaro per l’Inter di Antonio Conte che non riesce a superare il Lecce al Via del Mare e ragala alla Juventus la possibilità di sorpasso in classifica. Dopo il vantaggio di Bastoni al 72′, la difesa nerazzurra è crollata sotto gli attacci leccesi e dopo soli cinque minuti i padroni di casa hanno pareggiato con Mancosu.

Inter, Conte insoddisfatto del pari contro il Lecce

Antonio Conte ha analizzato la gara ai microfoni di Sky Sport: “Per fare risultato dobbiamo andare sempre a 200 al’ora, quando uno è sottotono si può anche pareggiare, vedendo le statistiche avremmo dovuto portare i 3 punti a casa. Per portare a casa la vittoria noi dobbiamo andare al massimo dei giri, siamo una squadra normale. Oggi il Lecce ha fatto un 5-3-2, erano molto bassi, occupavano gli spazi, quando trovi squadre così attente è difficile, noi siamo stati imprecisi in fase realizzativa. Non possiamo andare avanti per molto con più di 2-3 calciatori sottotono”.

Mercato Inter, stoccata di Conte?

In studio le provano tutte a far sbottonare il mister sull’argomento, chidendogli di Eriksen in particolare. Tra le righe delle parole del mister c’è un passaggio da interpretare: “Io sono contento di questi giocatori, la società sta facendo delle valutazioni, noi dobbiamo lavorare, andare sempre al massimo se vogliamo mantenere alto il nostro livello. Non parlo di mercato, non voglio essere strumentalizzato, è la società che decide se fare qualcosa, se farlo a buon mercato, io tiro fuori il meglio dai miei ragazzi“.