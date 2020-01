Mercato Inter: infortunio per Kumbulla dell’Hellas Verona

Mercato Inter Kumbulla | Il giovanissimo difensore dell’Hellas Verona, Marash Kumbulla, è uscito per infortunio durante il match di Serie A contro il Bologna. Il calciatore, che sta sorprendendo tutti in Serie A, è finito nel mirino dei grandi club d’Europa, tra cui anche quelli di Serie A. Su di lui ci sono Napoli, Lazio e il forte interesse dell’Inter. Pare che il club nerazzurro abbia addirittura già l’accordo per chiudere poi l’operazione il prossimo giugno. Nella trattativa dovrebbe esserci Dimarco, calciatore dell’Inter che la prossima settimana approderà al Verona. L’Inter ha accelerato i tempi, e continua a prendere contatti con il Verona, giorno dopo giorno. L’affare dovrebbe andare in chiusura settimana prossima, per 20 milioni di euro più il prestito di Dimarco. Il calciatore resterà a prescindere fino a fine stagione all’Hellas Verona.

Ultime notizie Hellas Verona, infortunio per Kumbulla

Brutte notizie per Marash Kumbulla. Il centrale del Verona si è fatto male nel match contro il Bologna. Il calciatore, infatti, è stato costretto al cambio contro il Bologna in Serie A. Kumbulla ha accusato un problema all’occhio, nulla di grave quindi, l’Inter e gli altri club su di lui possono tirare un sospiro di sollievo. Sta di fatto che oggi, il giocatore ha giocato soltanto per mezz’ora. Si attendono aggiornamenti dal club nelle prossime ore.