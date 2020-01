Juventus-Parma, Sarri a Sky Sport: “Troppo passivi sul gol”

Juventus-Parma, Sarri a Sky Sport

Juventus-Parma Sarri | Al termine del match dell'Allianz Stadium vinto dai bianconeri per 2-1, il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport

Recupero Inter “Noi avevamo fatto bene anche le due o tre partite prima della Supercoppa e del Campionato. Abbiamo sbagliato solo le due partite con la Lazio, ma sono parentesi. Loro sono forti ma noi ci abbiamo messo del nostro. Oggi partita meno pulita del solito e abbiamo la responsabilità di non averla chiusa. Loro erano in salute e molto fisici”

Formazione “Gli stessi boh, ma sono valutazioni parziali a me interessa che esce stanco da mercoledì e vedere cosa cambiare. Dopo il 2-1 volevo dare un messaggio alla squadra di chiuderla velocemente e ho tolto Dybala per Douglas Costa per riequilibrare”

Rabiot e Ramsey “Rabiot sta giocando a destra e nel rombo ci può giocare è un giocatore in crescita. Ramsey nell’Arsenal faceva anche la seconda punta. Vengono da un altro mondo ma sono in grande crescita”

Cornelius “Basta un po di passività in meno per evitare quel gol. Sull’angolo abbiamo tutti calciatori fermi sia fisicamente che mentalmente. Da due o tre mesi facevamo bene ma stasera ci abbiamo ripreso un gol”

Intensità “E’ un discorso di caratteristiche, possiamo crescere mentalmente e nella gestione delle partite. Soprattutto palleggiare nella nostra metà campo. Preferisco prendere un gol in contropiede che nella mia area di rigore. Mettere Higuain era un segnale chiaro. Andiamo a chiuderla”

Ronaldo “Il pensiero è che ai un fuoriclasse che magari ti crea una piccola settimana o te ne risolve cento.”

Lazio o Inter “Per il calcio non ho paura ce l’ho per cose più serie. Abbiamo due avversarie fortissime una in particolare è in un momento talmente strepitoso che spero duri poco”