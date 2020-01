Juventus-Parma: probabili formazioni di Fantacalcio.it

Juve-Parma, ecco le probabili formazioni riportate da Fantacalcio.it. Nei padroni di casa pochi cambi: vista l’assenza di Demiral, termina anche il duello con De Ligt per una maglia da titolare.

Ci sono degli avvicendamenti quindi nel reparto difensivo della Vecchia Signora dopo i problemi fisici occorsi al difensore turco e per questo al fianco di Bonucci, fino al ritorno di Chiellini, sarà De Ligt il titolare. In mediana Rabiot è in crescendo e si è guadagnato ancora una volta la fiducia di Sarri, vista anche la squalifica di Bentancur. Matuidi e Pjanic completano il reparto. Ramsey e Higuain invece combattono per completare il reparto offensivo assieme a Dybala e Ronaldo. Il portoghese non sceso in campo nel match di Coppa Italia contro l’Udinese per un problema fisico ma ce l’ha fatta a recuperare per la prima di ritorno in Serie A.

La squadra ducale non recupera Gervinho. Mister D’Aversa potrebbe inserire un centrocampista ed avanzare Kucka nel tridente con Kulusevski e Inglese (in ballotaggio con Cornelius come chiarito da D’Aversa). Disponibile Barillà, ma potrebbe accomodarsi in panchina per far spazio al nuovo acquisto Kurtic.

Juve-Parma: probabili formazioni

Juventus (4-3-1-2): Szczesny, Alex Sandro, Bonucci, De Ligt, Cuadrado, Rabiot, Pjanic, Matuidi, Ramsey, Ronaldo, Dybala

Parma (4-3-3): Sepe, Darmian, Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo, Hernani, Kurtic, Kucka, Scozzarella, Inglese, Kulusevski