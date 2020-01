Paratici prima di Juventus-Parma

Juventus-Parma, Paratici | Ha parlato ai microfoni di Sky Sport, prima di Juventus-Parma, il CFO della Juventus, Fabio Paratici. Ecco le sue parole.

Le parole di Fabio Paratici

“Intanto siamo vicini alla famiglia Anastasi, tutti avrebbero dovuto fare un minuto di raccoglimento. E’ stato un calciatore di tutta Italia, non solo della Juventus. Sono campioni che hanno ispirato gli amanti del calcio. Sulla partita, noi siamo abituati a giocarne una per volta. Siamo su un cammino buono, abbiamo una grande stagione, speriamo di continuare da qui in avanti. Rakitic-Bernardeschi? Stiamo parlando col Barcellona per due ragazzi molto promettenti, abbiamo tenuto Pereira con noi per molto tempo ma ha bisogno di continuare a crescere. Da loro abbiamo individuato un calciatore che è più un bomber all’italiana, che ci piace. Sui due citati da voi, posso solo dire che è stata una cosa di quest’estate, facevamo ragionamenti generali, ma nessun interesse concreto da parte di entrambi. Inter? A prescindere dai loro risultati, giochiamo per vincere noi, senza guardare gli altri”.