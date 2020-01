Juventus-Parma, infortunio per Alex Sandro: il brasiliano chiede il cambio, le condizioni

Juventus-Parma, Alex Sandro fuori per infortunio: le condizioni del brasiliano

Juventus-Parma, infortunio Alex Sandro | Tegola per Maurizio Sarri, costretto al cambio dopo soli 20 minuti del primo tempo. Era partito titolare il terzino in Juventus-Parma, ma ha chiesto il cambio a metà della prima frazione di gioco. Problemi legati alla respirazione, per una botta subita al costato in riscaldamento per il brasiliano, che si è accasciato a terra e ha chiesto il cambio al suo allenatore. Questo è quanto rivelano i colleghi di Sky Sport nel corso della partita dell’Allianz Stadium. Il tecnico di Figline ha inserito al minuto 21 l’altro brasiliano, Danilo.