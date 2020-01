Juventus-Parma, D’Aversa: “Lo Stadium ha avuto paura. Kulusevski? Non si discute”

Juventus-Parma, D’Aversa a fine partita

Juventus-Parma D’Aversa | Al termine del match dell’Allianz Stadium vinto dai bianconeri per 2-1, il tecnico del Parma, Roberto D’Aversa, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport Queste le sue parole secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato24.com.

Notizie Parma, le parole del tecnico

“Volevamo creare difficoltà alla Juve, nel primo tempo siamo stati bravi nella fase difensiva, ma meno nella costruzione. La prestazione però c’è stata, dispiace uscire senza punti dall’Allianz Stadium, siamo solo stati un po’ ingenui a concedere qualcosa. Hanno fatto un’ottima gara, si è finito in crescendo ed è da qui che dobbiamo ripartire. Abbiamo fatto spaventare lo Stadium, questo è importante. Kulusevski ha fatto bene nella ripresa. E’ giovane, non mi sento di addossargli tante responsabilità. Ma so che non sarà soddisfatto della prestazione. La rosa è corta, siamo ambiziosi, ma vogliamo recuperare i nostri giocatori importanti. Kulusevski non si discute, ha qualità importanti e grossi margini di miglioramento”.