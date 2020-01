Poco prima del fischio d’inizio tra Lecce e Inter al Via del Mare, Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul caso Spinazzola-Politano e sulle possibilità di vedere Eriksen in nerazzurro:

Marotta chiarisce la posizione dei nerazzurri sul mancato arrivo di Spinazzola

Ai microfoni di Sky Sport, Marotta ha chiarito la posizione dell’Inter: “Abbiamo massimo rispetto per Spinazzola, professionista esemplare conosciuto alla Juventus. C’è stato un clamore mediatico forse eccessivo. Il mancato arrivo per alcune valutazioni tecniche, mediche ed economiche. Abbiamo valutato l’andamento della situazione, deciso che non c’erano i presupposti per concludere l’affare e abbiamo avvisato la Roma. Spinazzola non ha fatto nessuna foto con noi perché è una cosa che non dipende dalla nostra gestione. Questo operazione di mercato aveva un valore molto alto: cifre che si aggirano sui 55 milioni di euro, ecco perché la società deve valutare bene tutto“.

Marotta su Eriksen e Giroud all’Inter

Il nome che più di tutti stimola l’ambiente interista è certamente quello di Christian Eriksen, fantasista del Tottenham in scadenza di contratto: “Conosciamo tutti la sua situazione contrattuale ma non posso dire nulla. Sono stato a cena con il suo procuratore perché è una cosa possibile per regolamento ma è chiaro che non è detto che possa essere un calciatore interista a gennaio, ce ne passa tanto perché c’è tanta concorrenza“.

Giroud? “Abbiamo parlato con lui e il suo entourage. Il suo arrivo potrebbe essere legato anche all’addio di Politano e quindi c’è il rischio che l’affare non si concluda“.