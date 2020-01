Genoa-Roma, Nicola a fine partita: “La mentalità è quella giusta”

Tweet on Twitter

Genoa-Roma, Nicola a fine partita

Genoa-Roma, Nicola | Al termine del match del Luigi Ferraris vinto dai giallorossi per 1-3, il tecnico del Genoa, Davide Nicola, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport Queste le sue parole secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato24.com.

Notizie Genoa, le parole del tecnico

Errore dei singoli: “Sugli errori singoli ci si può lavorare però bisogna lavorare di squadra come abbiamo fatto il secondo tempo. Volevamo fare il primo tempo come la ripresa ma si sente il disagio di togliersi velocemente da questa situazione. Ci vuole tempo e bisogna fare prestazioni del secondo tempo”.

Infortunati “Aspetto di recuperare alcuni giocatori come Lerager e Zapata, però vedo che, come Barreca e Goldaniga, tutti a sentirsi importanti in questo gruppo”.

Prossime trasferte: “Dalle prossime partite mi aspetto un miglioramento di ciò che stiamo facendo. Poi giocare in casa è diverso, perché io quando entro qua so già che ci sarà qualcuno in più che ti darà una mano. Fuori casa dobbiamo migliorare la prestazione, ma la mentalità è quella giusta”.

Mercato: “Con la società c’è un confronto continuo, loro sanno benissimo la mia disamina ma il mercato è una cosa che compete alla società. Io posso dire dove migliorare e questo è stato fatto. Loro si mettono a disposizione e hanno la voglia, insieme a me, di completare un certo tipo di discorso. Mi piace concentrarmi su chi ho a disposizione”