Genoa-Roma 0-1: gol di Cengiz Under (HIGHLIGHTS VIDEO)

Si sblocca il punteggio di Genoa–Roma dopo 5 minuti: merito del tiro-cross di Cengiz Under, che approfitta al meglio dell’opportunità che gli ha datto Fonseca.

Gol di Under in Genoa-Roma

Un segnale al mercato? O all’allenatore? Magari il gol del turco può essere interpretato in entrambi i sensi. Scivolato indietro nelle gerarchie del mister, l’esterno non si è mai lamentato ma inevitabilmente ha attirato l’attenzione di alcune squadre, Milan su tutte, a lavoro con il suo agente ormai da giorni. Intanto per il momento fa esultare i tifosi giallorossi: cross dalla destra col mancino a rientrare, Pellegrini non sfiora neppura ma il rimbalzo a terra del pallone spiazza Perin, che lo vede entrare nell’angolino.