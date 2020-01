Atalanta-SPAL, Gasperini in conferenza stampa su Castagne, Gomez, Zapata e Caldara

Notizie Atalanta – Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, torna a parlare in conferenza stampa alla viglia del match Atalanta-SPAL dopo i fatti accaduti in settimana in Fiorentina-Atalanta. Il tecnico chiarisce sulle condizioni fisiche di Castagne e Gomez, mentre si ritiene sollevato di aver ritrovato Duvan Zapata e Mattia Caldara. Il posticipo della 20a giornata si giocherà domani alle 20:45:

“Gomez non sta bene, spero di recuperarlo ma non è scontato che giochi domani. Abbiamo Hateboer fuori per squalifica e Castagne non disponibile. O cambiamo modulo o adattiamo un giocatore sulla fascia. Speravo di poter recuperare Castagne in settimana, ma il giocatore non si sente in grado di poter giocare. Se ritroviamo Duvan Zapata di inizio stagione siamo più forti. Mi dispiace non averlo fatto giocare a Firenze, fisicamente sta bene. Non pensavo di ritrovare Caldara così dopo tanta inattività”.