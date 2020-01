Serie A, Formazioni ufficiali Genoa Roma: ancora out Pinamonti

Sta per cominciare il turno delle 18:00 della prima giornata di ritorno del campionato di Serie A: c’è Genoa-Roma allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Match importante per entrambe in chiave salvezza ed Europa.

Serie A, le formazioni ufficiali Genoa Roma

Sorprendono, più che le presenze, le assenze in questo pomeriggio di calcio. Ancora out Pinamonti, ormai Sanabria sembra il titolare di Davide Nicola. Fonseca con gli uomini contati, soprattutto in attacco (vista la bufera Politano). Santon e Spinazzola dal 1′ in difesa.

Genoa-Roma