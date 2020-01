De Ligt dopo Juventus-Parma: “Hanno scritto molto su di me, io rispondo così”

De Ligt nel postpartita

Juventus-Parma, De Ligt | Ha parlato Matthijs De Ligt, nel postpartita di Juventus-Parma, ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole, raccolte dalla redazione di Calciomercato24.com.

Juventus-Parma, le parole di De Ligt

“Per noi è molto importante vincere, volevamo farlo e abbiamo ottenuto. Giocare con Cristiano Ronaldo è fantastico, vuole sempre vincere, ce lo insegna la sua storia. Cerco di imparare ogni giorno da lui, voglio migliorare. Su di me si è scritto tanto, io sono veramente contento dei miei primi mesi in Italia. Credo di essere cresciuto molto, non è importante quello che sono adesso, ma quello che sarò in futuro”.