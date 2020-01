Calciomercato Roma, Januzaj è l’obiettivo: ci sono i primi contatti

Calciomercato Roma, primi contatti per Januzaj: il belga è un obiettivo

Calciomercato Roma – Januzaj | Primi contatti della Roma per Januzaj. La società giallorossa vuole dimenticare ben presto le vicende legate allo scambio, poi saltato, per Spinazzola e Politano. Il club capitolino ha bisogno di trovare una soluzione all’infortunio di Zaniolo, che sarà indisponibile fino alla prossima stagione. E’ per questo che il direttore sportivo Petrachi continua a lavorare, per regalare un calciatore in quella posizione al proprio tecnico, Paulo Fonseca. Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato della nuova idea di mercato, che trova riscontri oggi: Calciomercato.it rivela i contatti con l’agente di Adnan Januzaj.

Notizie Roma, colpo Januzaj: cifre e dettagli dell’operazione

L’ex stellina del Manchester United è ormai entrato nel vivo della sua carriera e sarebbe pronto a rituffarsi in una nuova esperienza, per il definitivo salto di qualità. Sta facendo bene al Real Sociedad e sarebbe lui l’alternativa a Suso e Politano, che sono ormai lontani dall’orbita giallorossa. Al momento ha realizzato quattro reti in Liga e quattro assist e ha attirato su di sé nuovamente la luce, e soprattutto l’interesse della Roma che seguiva il suo profilo già in passate stagioni. Il colpo sarebbe alla portata delle casse del club: ci vorranno circa 15-20 milioni, stando alle richieste del club spagnolo. Il calciatore belga ha anche altri club su di lui ed è per questo che la Real Sociedad non avrà intenzione di abbassare le proprie richieste economiche.