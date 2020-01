Calciomercato Roma, Iago Falquè proposto ai giallorossi: ritorno possibile

Calciomercato Roma: opzione Iago Falquè per l’attacco

Calcio Mercato Roma Iago Falquè | Il mercato di gennaio entra sempre di più nel vivo, e le principali squadre di Serie A stanno accelerando i tempi per rinforzarsi. La seconda parte di stagione sarà molto impegnativa, e complice qualche infortunio, ci saranno diversi movimenti in entrata e in uscita. Attenzione a quanto succede nella Roma, soprattutto sul fronte offensivo: i giallorossi sono a caccia di un esterno, anche perchè Politano è ormai sfumato, e Under potrebbe non essere blindato del tutto (pretendente Milan).

I nomi circolati nelle ultime ore sono stati tanti, ma occhio ad uno in particolare: stando a quanto riportato da Tuttosport, sembra che alla Roma sia stato proposto Iago Falquè. Lo spagnolo sta attraversando un periodo difficile al Torino, gioca poco, e il suo ritorno in giallorosso non è affatto da escludere. Il giocatore ha infatti già militato nel club capitolino nella stagione 2015-2016, realizzando anche 4 gol in 22 presenze.

Notizie Roma: tutti i possibili esterni

Iago Falquè è un nome concreto per l’attacco della Roma, ma è soltanto uno dei tanti giocatori che la Roma sta seguendo per il ruolo di esterno offensivo. L’infortunio di Zaniolo ha decisamente spezzato le game a Fonseca e società, ora chiamati a trovare un sostituto in grado di alternarsi con Under. Due nomi su tutti attirano i giallorossi: Januzaj e Shaqiri.