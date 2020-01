Calciomercato Napoli: subito Tsimikas e Politano

Ultime Napoli, Tsimikas e Politano per invertire la rotta. Come riportato dal Corriere dello Sport, Cristiano Giuntoli è pronto a rompere definitivamente gli indugi. Gli azzurri agiranno ancora sul mercato dopo l’ennesimo k.o. rimediato dagli azzurri.

Lo stop è stato il quarto su cinque partite di campionato nella gestione Gattuso, Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli potrebbero pensare di anticipare parte della rivoluzione della prossima estate e puntellare un organico che sta facendo enorme fatica. Gli azzurri preparano altri due colpi immediati.

Sul taccuino del ds restano i nomi di Kostas Tsimikas, terzino mancino dell’Olympiacos, e Matteo Politano, esterno dell’Inter al centro di una querelle di mercato con la Roma.

Ultime Napoli: la strategia di Giuntoli

I due calciatori servirebbero per rimpinguare difesa e attacco. Politano è in uscita e il Napoli è interessato a lui già dai tempi del Sassuolo; per il secondo tutto dipende anche da Ghoulam, che al momento congela ogni operazione per quel concerne la fascia sinistra. Il club azzurro potrebbe tentare il forcing se le cose dovessero continuare ad andare così male. Sul greco c’è anche l’Arsenal, ma lui preferirebbe la destinazione azzurra. Senza la cessione dell’esterno difensivo algerino, però, Giuntoli ha le mani legati e non può permettersi, anche per motivi legata alla lista campionato, di effettuare altri accorgimenti.