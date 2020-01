Calciomercato Milan: rispunta Politano, occhio anche a Matic

Calciomercato Milan, rispunta Politano: non solo Under e Olmo

Ultime Milan, ancora Politano. Come riportato da Tuttosport, fra Under e Dani Olmo, riecco spuntare il possibile arrivo di Matteo Politano. L’esterno dell’Inter, fallito lo scambio con Spinazzola, è tornato nerazzurro.

Il calciatore è fuori dal progetto di Antonio Conte ma le pretendenti non mancano.

Certo, a Roma nessuno è contento del rendimento del turco, ma i giallorossi avendo perso Zaniolo, volevano inserire Politano nel proprio organico, anche per questo per il Milan non sarà semplice portare via Under. Una soluzione rimane uno scambio con Suso e conguaglio, ma la pista è fredda.

Il Milan dall’arrivo di Ibrahimovic ha virato sul 4-4-2, un sistema dove Politano, abituato al 4-2-3-1 o 4-3-3 potrebbe fare leggermente più fatica, ma non meno di Under. Con Calhanoglu e Bonaventura a dare equilibrio a sinistra, dove spinge Theo Hernandez, è possibile che il Milan pensi a un esterno destro più offensivo. Occhio anche a Dani Olmo.

Ultime Milan: Matic la soluzione

In effetti proprio Kessie potrebbe essere una soluzione per lo scambio. L’ivoriano, tuttavia, ora è un titolare di Pioli. I rossoneri, inoltre, in mezzo al campo potrebbero perdere già Biglia, corteggiato dal Celta. Per questo non bisogna sottovalutare determinate piste, dallo stesso Vecino a Duncan, passando per Matic: il serbo da un mese è tornato titolare nel Manchester United, ma rimane in scadenza e i contatti con il suo entourage sono rimasti vivi. Politano, dunque, resta ancora nel mirino.