Calciomercato Milan: Piatek verso il Newcastle, Emre Can può arrivare

Calciomercato Milan: Piatek può finire sono il Premier

Ultime Milan: la rivoluzione continua. Via anche Piatek, può arrivare Emre Can dalla Juventus.

Come riportato dal The Sun, il Newcastle continua a seguire l’attaccante polacco Piatek, ma la strada che porta al pistolero appare in salita. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese , i bianconeri sono gli unici disposti a spendere per l’ex Genoa ma il calciatore vorrebbe lasciare il Milan solo per una squadra che disputa la Champions League. Gli agenti di Piatek hanno sondato il mercato della Premier, ma il costo del cartellino (35 milioni) sta rendendo complicata la ricerca di una squadra.

In caso di uscita dell’attaccante, e magari di Kessie (che piace all’Inter e potrebbe rientrare nell’affare Politano), i rossoneri avrebbero agio di muoversi anche per un centrocampista.

Ultime Milan: Emre Can resta più che un’idea

Ai rossoneri piace da tempo Emre Can. Il tedesco, bisognoso di scendere in campo per disputare poi l’Europeo con la sua nazionale, resta in uscita dalla Juve. Il giocatore piace e non poco a Maldini e Boban. Le società stanno lavorando per raggiungere un accordo, nonostante le dichiarazioni di facciata. L’obiettivo bianconero è ottenere 30 milioni. Sul giocatore ci sono anche club di Premier League, ma il Milan è in piena corsa soprattutto se riuscisse a cedere proprio Piatek e magari qualche altra pedina come Ricardo Rodriguez che i rossoneri hanno già virtualmente ceduto al Fenerbache sulla base di un prestito con obbligo di riscatto, ma il club turco, almeno per il momento, non potrà ingaggiare il terzino svizzero.