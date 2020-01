Calciomercato Milan, per Dani Olmo c’è concorrenza: arriva l’offerta del Lipsia

Calciomercato Milan, Dani Olmo resta l’obiettivo: ma spunta una concorrente

Calciomercato Milan – Dani Olmo | E’ un obiettivo di calciomercato per il centrocampo di Stefano Pioli, il calciatore spagnolo, Dani Olmo. Il giocatore di proprietà della Dinamo Zagabria e scuola Barcellona, potrebbe dire addio al club croato. La concorrenza però per il Milan è elevata, perché gli altri club non resteranno a guardare. Sul talento classe ’98 ci sarebbe infatti finito il Lipsia: il club tedesco sarebbe pronto all’assalto già per gennaio.

News Milan, Lipsia su Dani Olmo: formulata anche l’offerta

Stando a quanto rivelato dal portale Sportske.net, il centrocampista Dani Olmo sarebbe finito nel mirino del Red Bull Lipsia. Il club tedesco vuole sostituire il suo ormai ex giocatore, Diego Demme, che si è unito al Napoli un paio di settimane fa. Quello che era il capitano del Lipsia, potrebbe essere sostituito proprio da Dani Olmo. Sarebbe stata formulata anche la prima offerta dal club, con una cifra che si aggira intorno ai 16 milioni di euro.

Il Milan adesso trova la forte concorrenza del Lipsia e il club di Negelsmann potrebbe sottrarlo proprio ai rossoneri. Boban e Maldini restano comunque defilati, a monitorare sempre quella che è la situazione del centrocampista spagnolo.