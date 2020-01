Calciomercato Juventus: Chiesa e Tonali sono i grandi obiettivi

Ultime Juventus: in estate assalto a Chiesa e Tonali. Come riportato da Tuttosport, i bianconeri in estate proveranno il doppio assalto ai due giovani talenti della Nazionale. L’esterno lo scorso anno è stato uno dei migliori in campo contro la Juve dopo l’esordio di due anni fa proprio a Torino.

La Juventus avrebbe voluto ingaggiare Chiesa già lo scorso luglio. L’affare è saltato a causa del cambio di proprietà della Fiorentina. Il nuovo patron Rocco Commisso, fin da subito, ha dichiarato l’incedibilità del calciatore.

Oggi la situazione è diversa. Il numero uno viola, infatti, nelle ultime settimane ha aperto pubblicamente al sacrificio di Chiesa. Un assist che non lascia indifferente la Juventus, sempre molto sensibile ai talenti italiani. L’attaccante della Fiorentina ha 22 anni e un potenziale enorme. La concorrenza sul calciatore è grande: c’è l’Inter ma anche tante big sul ragazzo. Se Federico Bernardeschi dovesse andare via, l’esterno sarebbe una vera e propria priorità.

Ultime Juve: Tonali piace a mezza Europa

La situazione è molto simile anche per Sandro Tonali, centrocampista stimatissimo da Juventus, Inter, Real Madrid e Manchester United. Il gioiellino bresciano a febbraio giocherà per la prima volta a Torino. Il presidente Massimo Cellino, abilissimo mercante, a luglio ha resistito alle lusinghe del Psg, ma in vista della prossima estate prepara una bella asta con Juventus e Inter protagoniste.