Calciomercato Fiorentina, Commisso sul futuro di Chiesa

Ultime Fiorentina | Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato anche di calciomercato nel corso di un’intervista concessa al Sole 24 Ore. Il numero uno del club ha parlato anche di Chiesa e del suo futuro a Firenze:

“Chiesa non mi ha mai chiesto di andar via e neanche il padre, se volesse andare servirebbe un’offerta adeguata al suo valore, altrimenti lavoriamo al rinnovo di contratto; lo stesso vale per tutti gli altri calciatori. Noi non mettiamo nessuno sul mercato, ma se i ragazzi ci chiedono di andar via valutiamo le offerte pronti a reinvestire. Non mi piace perdere e non mi piace fare brutte figure, chi viene allo stadio deve gioire con me”.

Notizie Fiorentina, parla il numero uno del club

Commisso ha poi parlato dei progetti e dei tifosi viola: