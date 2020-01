Calciomercato Cagliari, Nandez firmerà un nuovo contratto con clausola

Calciomercato Cagliari: nuovo accordo con Nandez, tregua vicina

Calcio Mercato Cagliari Nandez | Momento delicato per il Cagliari, partito a razzo in campionato, e deludente nelle ultime uscite. Qualcosa sta mancando nella squadra di Maran, e forse qualcosa sta mancando soprattutto a Nandez, in assoluto uno dei più positivi ad inizio anno. La serenità di sicuro, soprattutto per quanto sta accadendo tra il club sardo e il giocatore uruguaiano. La vicenda contrattuale ha sicuramente destabilizzato l’ambiente, ma sembra che la tregua sia molto vicina.

Si era parlato di cause legali e di cessione, mentre adesso si parla solo di una pace ormai imminente tra le due parti. Il processo è stato rinviato, e pare che Nandez firmerà presto un nuovo accordo con tanto di clausola. Una notizia ottima per tutti, soprattutto per i tifosi, che già hanno nel cuore l’ex Boca Juniors. Questa la notizia riportata da La Gazzetta dello Sport.

News Cagliari: clausola Nandez, occhio alle pretendenti

Nandez è e sarà un giocatore del Cagliari fino al termine della stagione, ma occhio a cosa potrà accadere in estate. La squadra sarda ha posto su di lui una clausola di 40 milioni di euro per agevolare un’eventuale uscita, e intanto a sfregarsi le mani sono le pretendenti. Una su tutte l’Inter, che continua a sondarlo e a tenerlo d’occhio.