Calciomercato Atalanta, Pasalic sarà riscattato: le cifre dell’operazione

Calciomercato Atalanta: si spinge per il riscatto di Pasalic

Calcio Mercato Atalanta Pasalic | Un momento davvero molto positivo per l’Atalanta, protagonista dell’ennesima ottima stagione sotto la guida di Gasperini. Il tecnico della Dea è riuscito quest’anno a valorizzare ancora una volta tutti i singoli, e uno dei più positivi di questa prima parte di stagione è stato certamente Mario Pasalic. Il giocatore croato è riuscito ad imporsi sia da titolare che da subentrante, confermandosi un ottimo giocatore sia in fase di costruzione che nell’inserimento, dimostrando anche un innato senso del gol.

A Bergamo sono tutti stregati, e su tutti la società, che adesso sta spingendo per il riscatto del giocatore. Chiaramente si dovrà trattare con il Chelsea, nelle prossime ore dovrebbero esserci ulteriori contatti tra le due società. La cifra del riscatto è di 15 milioni di euro, non molto considerando il rendimento attuale di Pasalic con i prezzi odierni di mercato. Questo quanto riportato da Numero Diez.

Pasalic: l’uomo in più per gasperini

Il rendimento di Pasalic è stato fin qui eccezionale, e ormai non è più un caso che quando il croato entri in campo faccia bene. Già 6 reti e 3 assist in campionato, decisamente la sua stagione migliore. Gasperini si fida ciecamente di lui, e finalmente l’ex Milan sta cominciando a brillare di luce propria, come non aveva mai fatto. Il riscatto è vicino ed è una priorità, è solo questione di tempo. Intanto la Dea ha riscattato un altro giocatore, ecco chi.