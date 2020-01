Pareggio deludente per Rolando Maran e il suo Cagliari che sul campo del Brescia non sono riusciti ad andare oltre il 2-2. Nel post partita, lo stesso allenatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport.

Maran analizza Brescia-Cagliari

L’analisi del tecnico dei sardi si è focalizzata soprattutto sulla sfortuna e sulla qualità della propria squadra, ora in un momento particolarmente complicato dal punto di vista dei risultati.

“Sicuramente c’era da tamponare questa emorragia. Abbiamo tirato in porta 27 volte e quando tiri così tanto, in altre occasioni, porti a casa il risultato. Dispiace perché i ragazzi stanno vivendo questo momento delicato con tanta tensione. L’essere andati in svantaggio e il non essere riusciti a perseguire il nostro obiettivo vittoria fa male. Ho poco da imputare ai miei ragazzi”.

Critiche esagerate? “Stiamo facendo qualcosa di straordinario, ci siamo presi le critiche per questo momento un po’ così. Oggi la squadra ha dato una bella risposta dal punto di vista della compattezza e del modo di affrontare la partita. Abbiamo tirato 27 volte, significa che abbiamo provato a tutti i costi a vincere la gara”.

Cagliari, rendimento in forte calo

Dopo l’inizio strabiliante di stagione, il Cagliari di Rolando Maran sta vivendo una fase di calo importante. L’ultima vittoria risale al 2 dicembre, nella gara interna contro la Sampdoria. Da lì in poi sono arrivati solo due punti in sei partite, con due pareggi e quattro sconfitte.