Brescia, Corini: “Balotelli non meritava l’espulsione, Torregrossa e Donnarumma si conoscono di più”

Notizie Brescia – Eugenio Corini, allenatore del Brescia, parla dell’esclusione di Balotelli e del cartellino rosso ricevuto:

“Balotelli non riteneva giusto il cartellino giallo. Anche il secondo è sembrato troppo visto che le proteste non erano così eccessive. Nella difficoltà abbiamo retto, sono felice della prestazione della squadra.

Torregrossa lo vedo molto brillante ultimamente. Balotelli è andato in panchina perché non è stato bene in settimana, per noi era un momento importante. Ho preferito giocare con Donnarumma che conosce bene Torregrossa. Con la Sampdoria è arrivato quello scivolone perché eravamo troppo stanchi. Abbiamo 18 esordienti di categoria in squadra, non avevamo mai perso con due gol o oltre di svantaggio. Continuiamo a lavorare sul nostro obiettivo.

La volontà dell’allenatore è sempre quella di avere giocatori bravi e preparati. E’ arrivato Skrabb che ha qualità offensive. Bjarnason può tornarci molto utile. Dessena non era nemmeno disponibile e ha dato il massimo per esserci stringendo i denti”.