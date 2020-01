Parte male e finisce peggio la gara di Mario Balotelli contro il Cagliari: l’attaccante del Brescia, rilegato inizialmente in panchina, è stato scelto da Corini solo nel secondo tempo ma dopo pochi minuti è stato espulso per una protesta plateale.

Brescia, Balotelli combina guai: espulso dopo 8 minuti

Non è andata a buon fine la scelta di Corini di sostituire Donnarumma con Mario Balotelli. L’attaccante numero 45 è rimasto in campo solo 8 minuti, causa comportamento scorretto. All’81’ commette fallo scomposto su Pisacane e l’arbitro Giua gli mostra il cartellino giallo, Balotelli perde le staffe e manda più e più volte a quel paese il direttore di gara che non ha altra possibilità di estrarre anche il cartellino rosso.

Balotelli, rischio maxi squalifica

Dopo l’espulsione, l’attaccante italiano, è andato su tutte le furie e, uscendo dal campo, ha continuato a protestare in modo veemente con il quarto uomo. Ha chiesto ulteriori spiegazioni e chiesto di registrare quanto stesse accadendo. Il primo cartellino giallo gli ha causato problemi di nervosismo anche perché il Brescia affronterà il Milan nel prossimo turno, gara particolarmente sentita per Balotelli. Ora sicuramente non ci sarà e, anzi, rischia di saltare anche qualche gara in più per i commenti ingiuriosi rivolti ai direttori di gara.