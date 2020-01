Ultime Juventus, Agricola lascia la direzione del J-Medical

Ultime Juventus Agricola | Il Dottor Riccardo Agricola ha terminato il suo incarico di Direttore Sanitario del J Medical. A partire dal nuovo anno – si legge in una nota della struttura torinese – questo ruolo è ricoperto dal Dottor Luca Semperboni, medico specialista in medicina dello sport, che vanta una lunga esperienza presso analoghe strutture e nelle squadre giovanili di Juventus. L’inserimento del nuovo Direttore Sanitario completa la riorganizzazione del centro che da dicembre ha affidato la Direzione Generale al Dottor Luca Stefanini, già responsabile sanitario di Juventus. J Medical “ringrazia sentitamente il Dottor Riccardo Agricola per l’impegno e la professionalità profusi nell’espletamento dell’incarico e, apprezzandone le capacità di medico specialista, proseguirà a collaborare con lui”.

Notizie Juventus, la carriera del dottore

Agricola, medico della Juve tra il 1985 e il 2009, era alla guida del centro medico dove i giocatori bianconeri effettuano abitualmente vi site ed esami dal giugno 2017.

Una scelta discussa perché il suo nome, oltre ad essere legato al periodo vincente dell’era Lippi, riporta infatti alla mente il processo doping nato dalle dichiarazioni dell’ex allenatore della Roma, Zdenek Zeman, sulla presunta somministrazione di sostanze proibite ai giocatori bianconeri a fine Anni ’90. In un’intervista all’Espresso nel 1998, il tecnico boemo accusò le “esplosioni muscolari” di alcuni calciatori juventini. Nel 2002 fu aperta un’inchiesta in tal senso ma nel 2005 la sentenza definitiva ribaltò il giudizio di primo grado sull’ex responsabile sanitario bianconero e per lui arrivò l’assoluzione in quanto “il fatto non sussisteva e non costituiva reato”.