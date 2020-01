Sassuolo-Torino, streaming e diretta: ecco dove vederla

Sassuolo-Torino, streaming e diretta: SKY O DAZN?

Sassuolo Torino streaming diretta | Sabato 18 gennaio 2018 si sfideranno Sassuolo e Torino al Maipei Stadium. Mazzarri chiede al suo Toro un segnale di ripresa contro la squadra allenata da De Zerbi.

La partita sarà visibile su Sky Calcio, per gli abbonati su Sky Go, il canale consente di vedere i programmi Sky su pc e dispositivi mobili. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming.



Satellite e Fibra: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251

Digitale Terrestre: diretta esclusiva su Sky Sport Serie A (in SD can. 483, in HD can. 473)

Streaming: diretta esclusiva su NOW TV e Sky Go

Telecronaca: Geri De Rosa – commento Renato Zaccarelli

Bordocampo ed interviste: Paolo Aghemo