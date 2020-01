Sassuolo-Torino, 2-1: Berardi e Boga ribaltano il vantaggio dei granata

Sassuolo-Torino, Risultato: Cronaca ed Highlights

Sassuolo-Torino Risultato | Il Sassuolo torna a vincere contro il Torino e lo fa in rimonta 2-1 dopo tre sconfitte consecutive. Decidono le reti di Boga e Berardi (in campo dopo il ricorso accolto), che ribaltano l’iniziale vantaggio ospite del primo tempo, con l’autorete di Locatelli propiziata da un tiro di Rincon. Tre punti fondamentali per la squadra di De Zerbi, che vola momentaneamente a +8 sul terzultimo posto, mentre la formazione di Mazzarri lascia per strada la chance di riassaporare almeno per una notte l’Europa. Sembrano partire meglio i neroverdi, che spaventano subito i granata con Boga e poi rischiano di propiziare un autogol di Lukic, ma sono gli ospiti che la sbloccano al 20′ al primo vero affondo. Schema da corner con Verdi che offre direttamente al limite per Rincon, botta di destro di prima intenzione e palla che sfila in rete dopo un tentativo di salvataggio sulla linea di Locatelli. Il Sassuolo si salva e al 61′ ristabilisce la parità con un super gol di Boga: tunnel a Rincon e botta di destro dai 25 metri sotto l’incrocio. Gli uomini di De Zerbi prendono coraggio e dopo aver spaventato i granata con Locatelli, colpiscono ancora al 74′ con Berardi, che non perdona su assist di Boga. Gli ospiti non ci stanno e una decina di minuti più tardi sfiorano il pareggio con Millico, che lascia partire un destro indirizzato sul secondo palo scheggiando pero’ la parte alta dell’incrocio. Brivido per gli emiliani, ma al triplice fischio fa festa la formazione neroverde.

GUARDA QUI GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Il tabellino della partita

Reti: 20′ aut. Locatelli (T), 61′ Boga (S), 73′ Berardi (S).

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Peluso, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi (45 st’ Muldur), Traoré (24′ st Djuricic), Boga; Caputo (43′ st Magnanelli). Non entrati: Pegolo, Turati, Oliveira, Raspadori, Piccinini, Ghion, Pellegrini, Bourabia. Allenatore: De Zerbi.

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji (31′ st Millico); De Silvestri, Rincon (34′ st Meité), Lukic, Aina; Verdi (8′ st Laxalt), Berenguer; Belotti. Non entrati: Ujkani, Rosati, Lyanco, Baselli, Falque, Edera, Bremer. Allenatore: Mazzarri.

ARBITRO: Massa di Imperia. NOTE:

Ammoniti: Djidji, Kyriakopoulos, Verdi, Rincon, Toljan, Aina. Recupero 0′ e 4