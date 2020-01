Sassuolo-Torino, Mazzarri a fine partita: “Partita decisa degli episodi”

Sassuolo-Torino, Mazzarri a fine gara

Sassuolo-Torino Mazzarri | Al termine del match del Mapei Stadium vinto dai neroverdi per 2-1, il tecnico del Torino, Walter Mazzarri, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport Queste le sue dichiarazioni secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato24.com.

Notizie Torino, le parole del tecnico

Verdi “Fino al momento del cambio non riuscivano ad uscire in palleggio, abbiamo perso due o tre palle davanti all’area. Il ragazzo poi ha avuto il contraccolpo psicologico del 2-0 a fine primo tempo e lo ho tolto. Ho cercato di avere uno di più fresco. Loro sono partiti con veemenza stavamo li non gestivamo la palla ma prima del loro eurogol non ci sono state grande occasioni. Bastava chiuderla”

Sassuolo “Il Sassuolo negli elementi è una signora squadra anzi ho visto altre partite se gli episodi ti vanno storti. Oggi da fastidio perchè gli episodi hanno girato male a noi”

Il gol di Boga “Loro si sono gasati sull’1-1 è anche vero che abbiamo concesso un tiro che se non prendi l’incrocio dei pali non fai mai gol. Boga è il primo gol che fa cosi nella sua carriera. Se passa quel momento e non prendiamo gol magari ci rialziamo. Non siamo stati bravi a saltare il primo pressing. Penso all’occasione di Belotti per fare il 2-0”

Millico “Millico è un ragazzo promettente oggi poteva fare un eurogol. Loro lo hanno fatto noi no, se prendi gol e non lo fai alla fine perdi le partite”

Veemenza “Con il Bologna eravamo stanchi spappolati oggi no eravamo alla pari, noi non siamo ripartito e avevamo anche difeso bene ci sono forse calate le forze ma dovevamo fare il 2-0 impedendo al Sassuolo di rimanere in gara. Non ce l’abbiamo fatta”