Sassuolo-Torino, De Zerbi a Sky: “Locatelli e Boga giocano come pochi”

Sassuolo-Torino, De Zerbi a Sky Sport

Al termine del match del Mapei Stadium vinto dai neroverdi per 2-1, il tecnico del Sassuolo, Roberto De Zerbi, ha rilasciato queste dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport

Notizie Sassuolo, le parole del tecnico

Tensione “La tensione noi dobbiamo averla sempre per vincere le partite si deve soffrire. Noi dobbiamo passare da questo tipo di partita per vincere in maniera netta”

Berardi “A Berardi chiedevo di cambiare la pressione che oggi abbiamo tenuto volutamente più bassa all’inizio. Berardi quando è stato bene e ha giocato ha dato il valore aggiunto necessario”

Locatelli “E’ un po che dico che cerco di far passare l’aspetto del gioco noi in questi due mesi abbiamo fatto benissimo, ci siamo persi in alcuni situazioni tipo che siamo l’età media bassa per non parlare degli infortuni. E poi l’aspetto della grinta. Una vittoria come questa è meglio di un 4-0 perchè il calcio è estetica e passaggio ma è anche sangue agli occhi e oggi la convinzione era sostanziale. Locatelli è quel fatto di inserirsi a fari spenti da lontano ma costruire il gioco nel suo modo lo rende unico. Non ce ne sono tanti di mediani a due che sanno coprire il campo, contrastare in maniera pulita, fare passaggi da regista e infilate da trequartista. Locatelli starà poco con noi, lo consiglio ai grandi club, lo consiglio a Mancini”.

Boga “Boga per fare il suo gioco ha bisogno che gli portiamo la palla dove è necessario ma poi ci mette del suo, come Traorè del resto”

Crescita “C’è tanto materiale su cui si deve lavorare. Noi lo scorso anno siamo arrivati undicesimi per poco, quest’anno con tutti i problemi elencati siamo lontanissimi dalla zona retrocessione. Ma i giovani hanno bisogno di più tempo”