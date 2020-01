Oroscopo di domani 19 gennaio: Paolo Fox, previsione e classifica segni.

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati in questa domenica.

Oroscopo Paolo Fox 19 gennaio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. Mercurio. Marte e il Sole sono ben favorevoli al tuo segno, è il momento di prendere decisioni importanti. La passione potrà essere protagonista della tua giornata.

Toro. La gelosia ti rende nervoso, ma adesso il tuo rapporto di coppia ha finalmente messo da parte qualche nervosismo vissuto ad oltranza. La passione dovrà riscattare con il tuo partner.

Gemelli. Sole e Mercurio potrebbero farvi vivere un momento di spensieratezza, un viaggio è alle porte. Le coppie litigano, a lavoro avrete chi vorrà mettervi il bastone tra le ruote. Chiuditi a riccio e concentrati su ciò che ti fa stare bene.

Cancro. Sei ancora troppo legato al passato, difficile che tu riesca a voltare pagina. Ma ti consiglio di aprirti e dare una possibilità alle cose che arrivano per te da qui in avanti. Sul lavoro non perdere la concentrazione, potrebbe essere molto pericoloso.

Leone. Non riesci a stare calmo, ma è ciò che serve, soprattutto se avete discusso molto durante la settimana con i vostri cari. Il mese di febbraio sarà migliore, entro qualche mese potrebbe arrivare una svolta in ambito lavorativo.

Vergine. Devi cercare di dare un ordine ai tuoi giorni. Per quel che concerne l’amore, subentra sempre qualche problema che manda tutto all’aria.

CLICCA QUI PER L’OROSCOPO VIDEO DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox 19 gennaio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Periodo favorevole per le nuove esperienze, lavorativo e non. Anche per quel che concerne i sentimenti, ti dico di non esitare, perché questo è un buon momento anche per le nuove conoscenze. Per le coppie, aria di rinnovamento.

Scorpione. Ritmi alti per chi è abituato ad una vita molto sedentaria e pigra. Tutto ciò ti farà vivere con molta confusione le tue giornate, ma ti consiglio di continuare a seguire questa strada. Dare una svolta al tuo stile di vita, può rivelarsi importante.

Sagittario. Momento di crisi nelle coppie, ti consiglio di mollare un po’ la presa nelle discussioni per non rischiare di incappare in crisi. Sai sempre cosa vuoi, per questo al lavoro le cose andranno sempre a migliorare.

Capricorno. Giornata adatta per passare il tempo con il partner o con i propri cari, ti servirà a stare meglio dopo un periodo di forte crisi. E’ il momento per dedicarsi anche alla passione, un po’ persa negli ultimi tempi.

Acquario. Se siete in cerca di emozioni, grazie al Sole, a Mercurio e Marte, è il momento adatto. Il lavoro può aprirvi nuove occasioni: sfruttatele tutte.

Pesci. Venere è protagonista in questa domenica, ma per colpa di Marte potrebbero venir meno le tue aspettative. Le delusioni legate al proprio partner potrebbero prendere il sopravvento nel tuo stato d’animo.