Notizie Parma, D’Aversa sull’infortunio di Gervinho: “Ha problemi”

Ultime Parma | Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato in conferenza stampa prima della gara contro la Juventus:

Ultime Parma, parla D’Aversa

Gervinho e Grassi? Si era lavorato per cercare di riavere Gervinho a disposizione, ma persiste un problema e non sarà della gara così come Grassi che era uscito malconcio dalla partita col Lecce. Per l’ivoriano si era prefissato un minutaggio per evitare ricadute. Durante la settimana ha sentito un riacutizzarsi del problema sul flessore.

Kulusevski? Dejan viene visto in maniera diversa in questo momento. Prima era il ragazzo che veniva dalla Primavera, ora deve essere ancora più bravo. La Juve ha fatto un investimento importante e ora verrà giudicato come un giocatore importante che il prossimo anno giocherà in una big. Il mio consiglio è di dove va in campo per strafare può avere difficoltà, deve andare in campo e giocare in maniera serena e divertirsi. Deve fare ciò che sa fare con le sue armi, in maniera serena per l’età che ha.

Modulo? Il sistema di gioco dipende da chi va in campo. Darmian deve fare un’infiltrazione. Non ci sarà neanche Barillà, manca ancora Karamoh.

Attaccante tra Inglese e Cornelius? Che parta uno o l’altro difficilmente farebbero 90 minuti. Sotto l’aspetto fisico è più avanti Inglese, vedremo domani”.