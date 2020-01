Milan, Pioli in conferenza: “Donnarumma sta bene, Calhanoglu no”

Notizie Milan, Pioli in conferenza prima dell’Udinese

Ultime Milan | Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato in conferenza stampa prima della gara di domani contro l’Udinese:

Le parole di Pioli

“La squadra sta lavorando tanto, stiamo trovando equilibrio, dobbiamo fare gol e non subire, Stiamo bene mentalmente e fisicamente, bisogna aggiungere punti importanti alla classifica dopo un girone d’andata non all’altezza ora bisogna ripartire bene.

Oggi 50 punti vuol dire non fare un campionato all’altezza di questo club. Dobbiamo migliorare nel girone di ritorno.

Infortuni? Speravo di recuperare qualche giocatore in più. Siamo in emergenza ma chi giocherà darà il massimo”.

Pioli sulla formazione

Castillejo? Sta ritrovando la condizione giusta, deve sfruttare al massimo queste occasioni. Donarumma sta bene, ha fatto tutto l’allenamento di oggi e credo che possa giocare.

Ibrahimivic? Sta dimostrando di non essere una figurina, ma un grande giocatore sia con le prestazioni in campo che in partita. E’ fondamentale averlo con noi, non vuole perdere nemmeno il torello e le partitine. Con lui si è alzato il livello, vuole il massimo da tutti i compagni”.

“Di mercato non parlo. Suso? Le critiche ci devono far crescere, in Suso ci credo perchè ha qualità importanti. Paquetà ? Sta bene, si allena bene ed è chiaro che non può essere soddisfatto se non gioca. Non è un esterno puro.